Rita Rusic | Eleonora Giorgi fu estromessa da Sanremo 2022 ci rimase malissimo

“Negli ultimi tempi”“era amareggiata perché non la facevano lavorare”. Lo rivela, ospite di Storie Italiane in onda su Rai 1 a pochi giorni dalla morte dell’attrice.Secondo la produttrice cinematografica, fu in particolare un episodio a ferire: quest’ultima aveva proposto di condurre in coppia con la collega Ornella Muti una serata del Festival di, ma dopo un iniziale apertura da parte del direttore artistico Amadeus l’idea sarebbe stata accantonata senza darle spiegazioni.“L’idea di mettere sul palco due attrici e icone del cinema italiano era molto piaciuta, ma, dopo una serie di riunioni,è statasenza motivo. Lei era rimasta”, dice.“Bisognava darle anche un cameo, una parte piccola, anche per farle rivivere il set, dobbiamo essere più profondi e più buoni, ma prima della morte”, osserva la produttrice.