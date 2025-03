Internews24.com - Risultati Champions League, anche il Bayern mette un piede ai quarti! Ecco come sono andati gli altri ottavi d’andata

di Redazione, ilavanza verso idi finale enel mirino l’Inter!glidi finaleNella serata didi oggi, ilMonaco ha fatto un passo decisivo verso idi finale del torneo. La squadra di Kompany ha battuto 3-0 ilLeverkusen nel “derby tedesco” europeo grazie alla doppietta di Harry Kane e un gol di Musiala. Bavaresi che con questo risultato mettono une mezzo aidi finale, dove ad attenderli ci sarà l’Inter o il Feyenoord, con la squadra di Inzaghi in vantaggio grazie al successo di oggi in Olanda. Oltre alla partita del, sidisputatiincontri degni di nota neglidi finale di questa. Clamoroso il risultato tra Paris Saint Germain e Liverpool (1-0 per gli inglesi), con i francesi che dopo aver dominato in lungo e in largo il match subiscono la beffa finale del gol della squadra di Kloop che va avanti all’87’ con il gol di Elliot.