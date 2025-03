Sport.quotidiano.net - Risultati Champions League, al Bayern il derby di Germania nell’andata degli ottavi

Roma, 5 marzo 2025 - Il quadro dell'andatadi finale di, turno avviato dalla quaterna di match di ieri sera, si completa con le restanti 4 partite in programma oggi e con una serata aperta dal successo esterno dell'Inter in casa del Feyenoord, che nella gara di ritorno a San Siro, seppur con un tasso di difficoltà molto superiore, proverà a bissare l'impresa già riuscita contro il Milan nei precedenti playoff. Idelle gare didella serata I nerazzurri si impongono a Rotterdam con un gol per tempo, ma anche con un rimpianto bello grosso che invece regala una flebile speranza agli olandesi: rispettivamente, vanno a bersaglio Thuram e Lautaro Martinez ma Zielinski, autore dell'assist della rete del raddoppio, sbaglia il rigore che avrebbe potuto regalare ai suoi quasi l'ipoteca del passaggio del turno.