Ilrestodelcarlino.it - Ristrutturazione in vista per cinque ponti a San Giovanni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Partiranno a breve i lavori didi duesul fiume Tavollo e i suoi torrenti vicini, come ad esempio il ‘Cattolicaccio’, sulla provinciale Sp58, in prossimità della frazione Pirano di Tavullia. Costo, a carico della Provincia di Rimini, di circa 250mila euro. Interventi importanti per consolidare, dunque, duesui quali transita appunto la strada provinciale di collegamento tra Marche e Romagna e che interessano pure il traffico di mezzi pesanti. Mentre giunge conferma che procede pure la progettazione per l’ampio consolidamento e restauro di altri tremarignanesi che possono generare problemi in caso di piena sulle vie: Mosca Monteloro, Brescia e Gambadoro. È bene ricordare che questi tre interventi sono già stati finanziati con i fondi dell’ex commissario straordinario Figliuolo per circa quattro milioni di euro.