Ristorante L’Altro Sostegno a Roma | cucina tipica romana

Leggi su Funweek.it

è unche si trova in zona Bravetta, più precisamente in via di Bravetta 233. Si tratta di un locale che si presenta con uno stile rustico e familiare, caratterizzato da mattoni a vista e sedie impagliate.Ladelmentena, con un’attenzione particolare alla qualità degli ingredienti. Il menù propone sia piatti di carne che di pesce, con alcune specialità che variano a seconda della stagione.AmbienteL’ambiente è accogliente e informale, ideale per una cena tra amici o in famiglia. Il locale è arredato in modo semplice ma curato, con un’atmosfera che richiama le antiche osteriene.Informazioni utiliIndirizzo: Via di Bravetta, 233 – 00164(RM)Telefono: 06 66165586Dove si trovaIl locale si trova in una posizione strategica, nelle vicinanze di Villa Pamphili e della Valle dei Casali.