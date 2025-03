Ilgiorno.it - Risse e clienti pregiudicati. Bar chiuso per cinque giorni

CASSOLNOVO (Pavia) Una sospensione dida ieri sino a domenica compresa. È il provvedimento che il questore di Pavia Nicola Falvella ha disposto a carico del Bar 42 di via Carlo Alberto a Cassolnovo. Il provvedimento, spiega la nota diffusa dagli uffici della questura, si è reso necessario in quanto i carabinieri della stazione di Gravellona Lomellina, che sono competenti per territorio, sono dovuti intervenire il più circostanze, a seguito di segnalazioni, per sedare liti eche si sono verificate in quel lungo. Non solo. In diverse circostanze i militari della Compagnia di Vigevano hanno sanzionato il titolare del pubblico esercizio per non avere ottemperato alle disposizioni di legge riguardo gli orari di chiusura dell’esercizio e perché "il pubblico esercizio in questione risulta essere luogo di ritrovo di soggetti gravati da precedenti penali o di polizia".