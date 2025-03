Formiche.net - Riscrivere Maastricht e rafforzare la Nato. Il ReArm Europe secondo Sapelli

Fra gli intendimenti del pianoc’è quello di mettere i Paesi Ue nelle condizioni di aiutare maggiormente l’Ucraina. Ma è in prospettiva che va guardato il maxi investimento da 800 miliardi annunciato dalla presidente della Commissionea, Ursula von der Leyen. In vista del summit straordinario previsto per domani, proprio per affrontare con urgenza il dossier Ucraina (alla luce soprattutto delle ultime decisioni dell’amministrazione statunitense), si registrano le prime reazioni al disegnoo. Parallelamente, il cancelliere tedesco in pectore Friedrich Merz, parafrasando le parole di Mario Draghi, annuncia la volontà di uscire dal rigorismo economico sul pareggio di bilancio. Berlino, tra infrastrutture e Difesa, si appresta a mettere sul piatto un plafond di circa ottocento miliardi.