Riprende il Servizio diocesano di pastorale universitaria

Dopo oltre dieci anni l’Arcidiocesi di Udine ha riattivato unper l’ascolto e la condivisione del cammino di fede per quanti vivono nel mondo universitario. La chiesa udinese di San Cristoforo, in pieno centro cittadino, sarà fulcro delle iniziative. Primo incontro giovedì 6 marzo con la monaca di Bose Lisa Cremaschi e l’arcivescovo mons. Riccardo Lamba.Un luogo in centro città, non distante da Palazzo Antonini e da vari poli universitari, che a distanza di diversi anni torna a essere un punto di riferimento e di ascolto. Un luogo, inoltre, nel quale fermarsi a rigenerarsi, tra un impegno e l’altro di studio e di lavoro, per uscirne arricchiti, grazie a quella parola di speranza che è il Vangelo.È la chiesa di San Cristoforo a Udine, fulcro deldiche l’arcivescovo mons.