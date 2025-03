Ilrestodelcarlino.it - "Ripartiamo, contro la Recanatese non si può sbagliare"

Il Castelfidardo non può buttare tutto quello che di buono ha fatto finora. In casa fidardense martedì si è ripartiti con questa idea in testa per preparare al meglio la partita di domenica casalingala. "Ci può stare una battuta d’arresto, ma dobbiamo metabolizzare subito, analizzare gli errori e ripartire con voglia ed entusiasmo" ha detto mister Marco Giuliodori ai suoi ragazzi alla ripresa degli allenamenti dopo la sconfitta di domenica sul campo dell’Atletico Ascoli. Errori come nell’occasione del rigore e non solo. "Dove è stata sbagliata la scelta. Un errore di valutazione, si doveva spazzare invece si è preferito tenere la palla. Sotto porta poi ci vuole maggiore cinismo". Oltre a più attenzione e atteggiamento. Quello che è un po’ mancatoi bianconeri. "Una partita giocata su un campo non al meglio, non solo per le dimensioni ridotte e per il campo pesante per la pioggia, ma anche per le condizioni del manto in sintetico.