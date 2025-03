Spazionapoli.it - Rinnovo in casa Napoli, la firma è ad un passo: che colpo per il club!

Leggi su Spazionapoli.it

Ilè pronto ad accogliere per altri anni un noto calciatore azzurro. Quest’ultimo, firmerà il nuovo contratto nelle prossime settimane. La stagione delprosegue al meglio, ma intanto la società continua ad essere concentrata anche su altre vicende. In modo particolare, si starebbe lavorando a lungo sul tema rinnovi. Quest’ultimi, riguardano diversi giocatori le cui situazioni sono al momento in “bilico”. Tra queste, però, ci sarebbero anche delle ottime notizie. Infatti, un noto azzurro sarebbe vicinissimo a siglare un nuovo contratto per i prossimi anni. Meret, ora ilè ad un: i dettagliIlè pronto a blindare Alex Meret. Dopo annate difficili, l’estremo difensore ha sfruttato al massimo l’avvento di Antonio Conte alla Corte del Vesuvio. Fin dall’inizio, il tecnico ha dimostrato di credere ciecamente nelle qualità del portiere.