Rinnovo dei consigli di zona ecco tutti gli eletti

Un’affluenza alle urne molto bassa quella che ha caratterizzato le elezioni deididi Forlimpopoli tenutesi lo scorso sabato. In 608 sono si sono recati ai seggi, con una percentuale che è di poco superiore al 6% degli aventi diritto. Nella scorsa legislatura la percentuale fu però più bassa: non raggiungeva il 6%. Nellacapoluogo sono stati: Lorenzo Aldini, Fabio Moretti, Claudia Giacalone, Mario Alberto Maldini, Virginia Zanoni, Elisa Dominici e Moustapha Kane; primi tre nomi appartengono alla lista ‘Forlimpopoli Futura’, i tre successivi a ‘La nostra città’, mentre Kane è un indipendente. A Selbagnone entrano ino: Gabriele Casadei Turroni de ‘La nostra città’; Serena Bevoni, Giacomo Amaducci, Alessandro Gaspari, Fabio Lo Gatto, e Silvia Carioli per ‘Forlimpopoli Futura’; Andrea Bruschi indipendente.