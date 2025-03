Ilfattoquotidiano.it - Rinnovabili, oltre duemila progetti bloccati nei ministeri e Italia sempre più in ritardo: Lazio unica regione in regola con i tempi- classifica

L’deve installare circa 80mila megawatt dientro il 2030 ma, di questo passo, ci riuscirà solo nel 2038. Con otto anni di. Valle d’Aosta, Molise, Calabria, Sardegna e Umbria sono le regioni più lente a installare, con ritardi che oscillano dai 45 ai 20 anni. Ilè, invece, l’sulla strada giusta per centrare l’obiettivo al 2030. Significa che, se dal 2021 al 2024, sono stati installati 17.717 MW di, con una media annuale di 4.429 MW all’anno, nei prossimi dovremmo arrivare ad10mila megawatt all’anno. Più del doppio rispetto a quanto non si faccia oggi. Sono i dati di Legambiente, che presenta alla fiera Key di Rimini il nuovo report Scacco matto alle2025, in cui è contenuto anche l’Osservatorio Aree Idonee e Regioni.