Sport.quotidiano.net - Rinascita, Carasso striglia Robinson: "Deve cambiare atteggiamento"

Il marzo dellapassa attraverso l’impegno di domenica in casa di Cantù, con la Coppa Italia di venerdì 14 a Bologna a bussare prepotentemente alla porta. Il recentissimo passato, però, racconta di un crollo interno con Orzinuovi che chiama a gran voce una reazione immediata. Sul banco degli imputati c’è Gerald, che al rientro dall’infortunio all’inguine non ha certo offerto una prova memorabile. L’americano verrà tagliato a breve? Paolosgombra il campo dai dubbi. "L’intenzione non è di tagliarlo – spiega l’amministratore delegato di Rbr –, ma di far di tutto per permettergli di non fare prestazioni come quelle di domenica. Quelle non le accettiamo. Con quell’, sarebbe stato meglio non avesse giocato. Non lo permetteremo più". La posizione diè netta e non lascia spazio a dubbi.