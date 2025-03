Ilgiorno.it - Rimborsi post-alluvione irrisori: "La burocrazia ci sta strozzando"

Dura presa di posizione del Comune di Ponteranica contro itroppo bassi ricevuti per l’che il 9 settembre ha colpito la Bergamasca: le forti piogge fecero straripare in più punti il torrente Morla, allagando a Ponteranica scantinati, garage di casa e attività commerciali, danneggiando gravemente le infrastrutture, comprese quelle del cantiere Teb (Tramvie elettriche bergamasche). "Dalla Regione – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Cesare Cremaschi – abbiamo ricevuto 10mila euro per i primi interventi di somma urgenza, che però coprono solo in parte i circa 70mila spesi dall’amministrazione comunale di Ponteranica. Regione Lombardia ha ripulito e ripristinato il deflusso del torrente Morla nel tratto tra lo Scuress e Pontesecco, investendo circa 10mila euro. I lavori sono terminati a novembre.