Ilfattoquotidiano.it - Rigoletto a Torino: ottima realizzazione, anche se l’avrei visto meglio direttamente a Mantova

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nel primo quadro del primo atto credevo di aver sbagliato opera e di essere alla Traviata anziché al. Sì, perché il Duca dinon si trova nella “città dei laghi”, come la chiamano ini, ma in un imprecisato luogo a fine ottocento, primi novecento, nel mezzo di una sfolgorante festa. Peccato, perché la città dei Gonzaga poteva offrire diversi spunti, e inoltre quest’anno ricorrono i 500 anni di Palazzo Te progettato da Giulio Romano nel 1525. Le iconiche sale potevano essere il fondale per i diversi momenti musicali e poi l’esterno con vicoli, scorci e tratti di natura selvaggia.Il palazzo fu proprio concepito come luogo di grandi feste, il committente fu il marchese Federico II Gonzaga poi diventato Duca. Secondo il Vasari, che scrisse nel 1568, “Giulio Romano e Federico II se n’andarono fuor della porta di S.