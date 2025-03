Notizie.com - Riforma del calcio, l’ok del Senato. Scommesse e gioco d’azzardo: cosa cambia, tutte le novità

La rivoluzione nel mondo delpassa per il betting con l’obiettivo di rifare gli stadi e potenziare i settori giovanili.Rivoluzionenel mondo delle: l’obiettivo è rifare gli stadi e rilanciare i settori giovanili (Notizie.com)Il via libera arriva da Palazzo Madama alla ricerca di una soluzione sulle prospettive di. Ilha messo nero su bianco le proposte che serviranno per risanare il mondo delitaliano che è in seria difficoltà. Il tutto passa attraverso il mondo dellecon la possibilità di tornare alla pubblicità deldopo che il Decreto Dignità l’aveva vietata.La commissione Cultura e Sport ha approvato la risoluzione di FdI presentata “all’affare assegnato”, predisposto e curato da Paolo Marcheschi,re. Superato il divieto imposto dal Movimento 5 Stelle nel 2018 con il decreto dignità e possibilità di introiti che potrebbero aiutare il mondo delitaliano a tornare florido dopo questo momento che di fatto rappresenta uno dei punti più bassi mai toccati a livello economico e non solo.