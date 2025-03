Ilrestodelcarlino.it - "Rifiuti, è sbagliato il metodo ’porta a porta’ in un centro così bello"

Caro Carlino, di recente sono ritornato a vivere a Ferrara (specifico che non sono ferrarese ma di Merlara, in provincia di Padova), e purtroppo ho constatato che in una zona deldi Ferrara è stato attuato il sistema di raccolta deiporta a porta, che èdato che i cittadini sono costretti a tenersi iin casa, prima di metterli davanti alle abitazioni, e ciò è antigienico. Tale sistema poi è antiestetico, poiché vedere i sacchi delle immondizie neldi Ferrara, una fra le più belle città d’Italia, rovina la bellezza delle vie delstorico. In una mia petizione (articolo 50 della Costituzione della Repubblica Italiana), alla Camera dei Deputati, chiesi, nel 2023, che venisse approvata una legge che obbligasse i comuni che hanno tolto i cassonetti per iindifferenziati di rimetterli, accanto ai contenitori per la raccolta della carta, della plastica e del vetro e delle lattine.