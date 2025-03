Agi.it - Rifiuta il tablet e pretende la carta, la tecnologia fuori dal Campidoglio

AGI -canta, forse vota anche. Di certo per qualcuno lo stampato è rimasto insostituibile. E unnon può sostituire uno stampato. Neppure se si tratta di rendere la burocrazia più agile, più snella e pure meno dispendiosa, oltre che sostenibile. Argomenti che non convincono il consigliere di Noi Moderati Di Stefano, ad accettare che nell'assemblea capitolina non circolino più fogli, brogliacci e stampati di ogni genere. Soprattutto se si tratta di emendamenti. Scrollare uno schermo touch col dito non deve regalare le stesse soddisfazioni del rumore e del profumo della, anche se non è amalfitana. Per non dire dell'emozione che pi può provare a far scorrere un evidenziatore o una matita sullaper intrappolare bene un concetto, una citazione, un cavillo. Perché di cavilli si tratta, se al richiamo della presidente dell'assemblea Svetlana Celli sull'efficientamento dell'uso della, Di Stefano abbia risposto "allora votiamo tra tre giorni".