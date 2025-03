Ilfattoquotidiano.it - “Rifare Batman? Ca**o, lo spero proprio. Sono vecchio, ma sono più in forma. Anzi, penso di aver abbassato di un po’ la mia età biologica”: Robert Pattinson carico

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Arriva nei cinema italiani “Mickey 17“, il nuovo film del regista premio Oscar per “Parasite”, Bong Joon Ho. Presentato fuori concorso al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, il film vede come protagonistanei panni di MickeyBarnes, un uomo che si ritrova nella particolare circostanza di prestare servizio a un titolare che esige l’impegno definitivo sul lavoro: ovvero morire, per vivere. Nel cast anche Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette e Mark Ruffalo.In occasione della promozione del filmha rilasciato una intervista alla rivista Hero Magazine. Il pensiero va subito al suo memorabile “”, il prossimo capitolo della saga dovrebbe arrivare tra due anni. “Ho cominciato come ungiovane e sarò un cazzo diper quando il sequel uscirà.