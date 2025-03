Unlimitednews.it - Ricerca Amazon Kindle, italiani iperconnessi e aumenta lo stress

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – Dal momento in cui ci si sveglia fino a quando la testa tocca il cuscino, si ricevono costantemente notifiche dai propri dispositivi. Secondo una nuovacondotta per, questa abitudine porta glia essere frequentemente distratti eati. In occasione della Giornata Mondiale della Disconnessione, che si celebra il 7 marzo, lo studio, presentato alUnplugged Cafè di Milano, rivela che l’orario limite entro cui glidovrebbero spegnere le notifiche e dedicarsi a un’attività rilassante sono le 22:26, così da favorire un buon sonno ristoratore. f28/mgg/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo