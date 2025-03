Calciomercato.it - Ribaltone Milan con Conte, cambia davvero tutto: “Come Di Lorenzo”

Le ultime novità di calciomercato e non solo sui rossoneri nella nuova puntata diZone, programma in onda sul nostro canale YoutubeNuova ricchissima puntata diZone, programma in onda sul nostro canale Youtube. Da Conceicao a Theo Hernandez, tanti i temi toccati con uno dei nostri ospiti, Michael Cuomo di ‘Telelombardia’.PIAZZAMENTO – “Non so se sia meglio offrire al prossimo allenatore una squadra priva di impegni infrasettimanali o una squadra con impegni infrasettimanali poco stimolanti in quella che dovrà essere la stagione di grande riscatto – esordisce Cuomo a proposito del possibile piazzamento finale delnella Serie A giunta all’ultima curva – Mettere sul piatto la Conference League non è tanto meglio di mettere sul piatto una stagione senza Europa.Non voglio pensare che ilnon riesca a terminare con un piazzamento europeo, ma terminare senza piazzamento europeo sarebbe meglio piuttosto che terminare in Europa League o peggio ancora in Conference League.