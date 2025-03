Quifinanza.it - Riarmo Ue è la priorità, cos’è la condivisione nucleare proposta da Macron

Leggi su Quifinanza.it

“Viviamo in tempi pericolosi, la sicurezza dell’Europa è minacciata in modo serio, la questione ora è se saremo in grado di reagire con la rapidità necessaria”. Aveva detto così la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, presentando il piano Rearm Europe”, fatto per aumentare la spesa europea nella difesa. Unache ha generato divisioni all’interno dei 27 paesi dell’Ue, con i capi di Stato che si sono incontrati oggi per il Consiglio europeo straordinario per discutere del piano dida 800 miliardi dell’Unione Europea.Oltre al piano Rearm, ha fatto notizia anche ladel presidente francese Emmanuelriguardo l’estensione dell’ombrellofrancese agli alleati europei, offrendo una garanzia strategica alternativa a quella americana.Von der Leyen: “Vogliamo la pace attraverso la forza”“L’Europa deve essere messa nelle condizioni di difendersi e proteggersi e dobbiamo mettere anche l’Ucraina nelle condizioni di difendersi e far pressione per una pace giusta e duratura, una pace attraverso la forza”, ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, arrivando al pre-vertice del Ppe.