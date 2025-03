Thesocialpost.it - Riarmo Europa, Salvini spacca tutto: il governo in crisi di nervi. Tajani: no agli anti Ue

Leggi su Thesocialpost.it

Nonostante l’appello di Giorgia Meloni a moderare i toni e a evitare polemiche interne, la Lega continua a opporsi al piano dieuropeo proposto da Ursula von der Leyen. Dopo le critiche di Matteo, arriva anche la bocciatura del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che definisce il progetto un’iniziativa «senza una logica» e «fatta in fretta e furia». Per il titolare del Mef, l’non deve ripetere gli «errori clamorosi» del passato, come gli investimenti nei vaccini pagati «a prezzi incredibili» e poi «buttati». Senza gli Stati Uniti, ha aggiunto Giorgetti, «diventa molto complicato immaginare una qualche forma di soluzione» per l’Ucraina.Le tensioni sulla politica estera attraversano l’intera maggioranza, con Forza Italia in aperta polemica con la Lega. Il vicepremier Antoniochiarisce che non accetterebbe di far parte di uneuropeo», mentre sulla posizione disi limita a dire: «Chiedete a lui».