Anteprima24.it - Riapre il suggestivo Complesso di Sant’Ilario, al via il Festival “Zona Franca”

Tempo di lettura: 3 minuti“Dobbiamo riappropriarci di questo sito. I cittadini devono riscoprirlo”. L’amministratore di Sannio Europa Raffaele Del Vecchio ha invitato tutti a visitare la rinnovata area monumentale ed archeologica della Chiesa dia Port’Aurea, eretta dai Longobardi ed oggi Museo virtuale dell’Arco di Traiano. Ed in verità, sebbene siano ancora in corso interventi di manutenzione straordinaria di questo bene di proprietà della Provincia, l’antica Chiesa e il giardino circostante risplendono. Infatti, l’intervento sul verde e sulla logistica del sito culturale, grazie anche ai fondi della Regione Campania, ha consentito di delineare un nuovo inizio di questo sito nel cuore della Città.“A volte i nostri stessi cittadini non sanno cosa custodiamo nel nostro territorio”, ha chiosato Del Vecchio, amministratore della Società che per conto della Provincia interviene a valorizzare la Rete museale.