Rey Fenix "parla" per la prima volta dopo l'addio alla AEW

Pentagon Jr., anche Reyha definitivamente lasciato la AEW. Il suo ultimo periodo a Jacksonville è stato contrassegnato da molte polemiche con il wrestler che ha accusato la federazione di “trattamento disumano”. La AEW avrebbe potuto allungare il suo contratto per via degli infortuni, mafine il messicano è stato “liberato”, forse con un accordo di riservatezza in ordine ai problemi intercorsi tra lui e la federazione di Tony Khan.Verso la WWE?Per ladal suo addioAEW, Reyha “to” via social. Tramite un post su X, il messicano ha voluto ringraziare tutti i fan che non hanno mai smesso di fargli sentire la loro vicinanza. Persidi un prossimo arrivo in WWE ed, anzi, secondo alcune indiscrezioni c’è chi a Stamford si aspetta ciò avvenga nel breve termine.