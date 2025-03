Juventusnews24.com - Retegui Juve: anche l’attaccante nel mirino per la prossima estate? Occasione all’Allianz Stadium, tutti i dettagli e lo scenario futuro

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: c’èlui nelper lae loper il suoNon solo Ederson neldellantus per la, con Cristiano Giuntoli che – come riportato da Tuttosport – ha incontrato Tony D’Amico in un ristorante a Bergamo a gennaio per iniziare a sondare il terreno in vista dell’.Secondo quanto riferito da Sportmediaset, il calciomercatoavrebbe messo nelMateo, nome che stuzzica la dirigenza bianconera in vista della. La partita di domenica con l’Atalanta sarà un’ulterioreper vederlo da vicino.Leggi suntusnews24.com