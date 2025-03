Anteprima24.it - Restaurati due antichi manoscritti, presentazione a Benevento

Tempo di lettura: 2 minutiDueconservati nella Biblioteca Capitolare disono statie verranno presentati nel corso di un incontro fissato per giovedì prossimo. Il primo, indicato con la segnatura Benev. 373 (=Varia Instrumenta pro Diuersis Personis ab anno 1278 ad annum 1296), in condizioni estremamente precarie, riporta 126 atti notarili della seconda metà del secolo XIII e 7 annotazioni di visite pastorali. Il secondo indicato come Benev. 63 è il famoso Registrum Privilegiorum dellapontifica, conosciuto come codice Favagrossa dal nome del notaio e cancelliere che lo compilò a partire dal 1489. Il lavoro di restauro, affidato al Laboratorio di restauro del libro operante nell’Abbazia di Santa Maria di Grottaferrata (Roma) con la direzione tecnica del prof.