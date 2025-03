Iltempo.it - Resinovich, super perizia ribalta tutto: "Omicidio", e spuntano le tracce genetiche

to sulla morte di Liliana, il caso di Trieste che tiene con il fiato sospeso tanti italiani da oltre tre anni. "Non vi sono elementi tecnico-scientifici che supportino l'ipotesi del suicidio", ma gli elementi raccolti "convergono a delineare uno scenario in cui solo una dinamica omicidiaria", avvenuta attraverso "soffocazione esterna diretta, trova "una motivazione tecnica". È quanto scrivono nelle loro conclusioni i consulenti Cristina Cattaneo, Stefano Tambuzzi, Stefano Vanin e Biagio Eugenio Leone, nella-sul corpo di Liliana, scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022, nella zona dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. È- L'ipotesi che le lesioni riscontrate sul corpo di Lilianapossano essere attribuite a "un evento accidentale" risulta "tecnicamente non prospettabile" delineando, di conseguenza, uno "scenario in cui" possono trovare una "concreta e plausibile spiegazione tecnica solamente con l'intervento di una terza persona".