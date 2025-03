Ilfattoquotidiano.it - Renault 4 E-Tech Electric, debutto italiano per il crossover urbano della Losanga – FOTO

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

4 E-riporta in strada un’icona del passato con uno sguardo rivolto al futuro. Questa nuova versione completamente elettrica si ispira all’originale R4, tanto apprezzata, e di cui sono stati venduti più di 8 milioni di unità. Molto amata anche in Italia (ne sono state vendute circa 600.000), negli anni ’60, per aggirare i dazi – i corsi e i ricorsistoria –fece un accordo con Alfa Romeo per produrre a Pomigliano d’Arco le Alfa Romeo4 e ne furono prodotte 40.000.Oggi è costruita in Francia, nello stabilimento Ampere di Maubeuge, ed è frutto di un ecosistema produttivo sostenibile e innovativo. La nuova4 E-è reinterpretata in chiave moderna con un design non nostalgico ma retro-futuristico, opera di Gilles Vidal, che ha firmato anche la nuova5.