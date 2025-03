Quotidiano.net - Regno Unito esplora coalizione di volenterosi per peacekeeper in Ucraina

Il governo delha avuto colloqui preliminari con circa 20 Paesi per una ipotetica adesione alla "dei", auspicata dal premier Keir Starmer e destinata nelle intenzioni a garantire una anche una presenza diindopo un eventuale accordo di cessazione delle ostilità con la Russia. Lo ha riferito un funzionario britannico. Lo stesso funzionario ha chiarito che è "ancora presto" per capire quali e quanti Paesi sarebbero disposti a inviare truppe oppure fornire un altro tipo di supporto, ma ha comunque parlato di un "passo molto positivo". L'indicazione è stata riferita ai media da una fonte governativa britannica durante un briefing a porte chiuse. La fonte non ha fornito dettagli sui Paesi coinvolti in questi colloqui, limitandosi a dire che le nazioni "interessate" sono "in larga parte europee o del Commonwealth": organizzazione nata dalle ceneri dell'Impero britannico di cui fanno parte fra gli altri il Canada, l'Australia, la Nuova Zelanda, oltre a vari Stati asiatici, africani, oceanici o caraibici.