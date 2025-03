Regione con il progetto pilota Hers2 si torna a parlare di lotta alla discriminazione di genere

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 6 marzo 2025- “LaLazio intende essere un modello nelladiche, purtroppo, trova terreno fertile anche nei luoghi di lavoro. Per questo, su iniziativa della Direzione del Personale e grazie al lavoro della Dott.ssa Valentina Campagnola e del team di psicologi dell’area benessere del personale, sta per partire undal titolo “– Dialoghi di ispirazione ed empowerment” che coinvolgerà 25 dipendenti regionali e che si concretizzerà in un incontro che si svolgerà il 24 marzo presso l’Aula Magna dell’Istituto Sant’Alessio a Roma sotto la guida delle psicologhe Giorgia Ortu La Barbera e Annalisa Valsasina. La particolarità dell’incontro, che sarà incentrato sul tema del potere e del coraggio attraverso le biografie di altre donne, sarà quella che ogni donna potrà invitare un collega con il quale è più difficile interagire e portare un contributo di riflessione e consapevolezza.