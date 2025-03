Lanazione.it - Regione, altra infornata di nomine. Da Arpa ad Adisu, ecco chi arriva

Continua l’dida parte della Giunta regionale. Via via che scadono gli avvisi pubblicati nelle settimane scorse per il rinnovo dei vertici delle aziende partecipate, si susseguono i decreti relativi a presidenti, amministratori e direttori. E stavolta a fare il loro ingresso sono un tecnico e due politici. Così l’Esecutivo di Palazzo Donini dell’Umbria, nella seduta di ieri ha indicato leper Agenzia Umbria Ricerche (Aur), Agenzia diritto allo studio () e Agenzia regionale per l’ambiente. Amministratore unico di Aur sarà Marco Damiani, docente di Sociologia dei fenomeni politici all’Università di Perugia e presidente del Corso di laurea in Scienze della comunicazione. Si occupa di partiti politici e, in particolare, di partiti della sinistra e della sinistra radicale europea.