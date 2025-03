Lapresse.it - Reggio Emilia, estorsione, usura e favoreggiamento: arrestato imprenditore

Leggi su Lapresse.it

Dall’alba di questa mattina, la guardia di finanza di, nell’ambito di un’articolata attività investigativa denominata “Ottovolante”, sta dando esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un notoreggiano, una misura degli arresti domiciliari e un divieto di dimora in tutti i comuni della regioneRomagna, nei confronti di 5 indagati, a vario titolo, perreale. L’era già stato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere lo scorso 16 agosto 2024, per pregresse vicende della stessa natura, a danno di un altrodi origine campana, in evidenti difficoltà economiche e vittima, tra l’altro, di minacce e violenze. In concomitanza vennero arrestati anche due soggetti di origine calabrese, al vertice del gruppo criminale interessato dalla precedente operazione “Minefield” del febbraio 2024.