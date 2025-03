Reggio Emilia, arresti e perquisizioni per estorsione e usura

Leggi su Ildenaro.it

(ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale die di altri Reparti specialistici del Corpo, nonchè del Servizio Centrale sulla Criminalità Organizzata (SCICO) nell’ambito di un’articolata e complessa attività investigativa condotta dall’agosto 2024, denominata convenzionalmente “Ottovolante”, coordinata dalla locale Procura della Repubblicana diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, hanno dato esecuzione ad un’operazione di polizia giudiziaria, nei confronti di 5 persone, indagate a vario titolo per aver commesso reati die favoreggiamento reale a danno di altri imprenditori locali, in condizioni di gravi difficoltà economiche.Tre le misure cautelari eseguite, di cui 1 ordinanza di custodia cautelare in carcere, 1 misura deglidomiciliari, 1 divieto di dimora in tutti i comuni della regioneRomagna.