Rebus Bolkestein, indennizzi ai balneari. Il sindaco al ministro: "Ma coinvolga i Comuni"

Ancona, 6 marzo 2025 – Si sono svolti ieri a Roma nella sede di Confcommercio Italia, gli Stati generali del turismo balneare promossi da Silb-Fipe, il sindacato italiano. Moltissimi gli argomenti trattati, dalla “Costa un patrimonio economico, sociale e ambientale” alla “Centralità del turista nei servizi alla balneazione” alla “Storia infinita delle concessioni demaniali marittime”. L’incontro ha rappresentato un momento di estrema importanza per il settore deicon le concessioni demaniali marittime al centro di un dibattito che riguarda la durata delle concessioni e glispettanti ai concessionari uscenti perché entro il 31 marzo dovranno essere note le regole per le aste previste dalla. Momento atteso dell’incontro l’intervento delalle Infrastrutture Matteo Salvini: “Il decreto per glici sarà entro il 31 marzo – ha detto – La bozza è già pronta e nella prossima settimana incontreremo i soggetti interessati per un confronto.