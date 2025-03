Quotidiano.net - ReArm, governo diviso. I dubbi di Giorgetti:: "No a piani frettolosi"

La maggioranza e ilarrivano all’appuntamento con la rifondazione armata dell’Europa divisi. Ad avanzarepesanti sul progetto proposto da Ursula von der Leyen stavolta è il ministro dell’Economia, Giancarlo: uomo sobrio, allergico alla propaganda facile, una voce che pesa. "Una cosa sono gli aiuti all’Ucraina, altra cosa la sicurezza e la difesa dell’Europa, che implica un programma di investimenti militari che abbiano un senso, non fatto in fretta e furia, senza una logica". La sua preoccupazione è doppia. Da un lato, pur se non lo esplicita, c’è il timore che il nuovo esborso possa far sballare i conti. Il discorso sarebbe diverso se ad essere scorporata dal Patto di stabilità fosse l’intera spesa militare e non so quella aggiunta al 2% già concordata con la Nato.