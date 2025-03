Lettera43.it - ReArm Europe, Schlein: «Difesa comune sì, riarmo dei 27 no». Ma il Pd appare diviso

Mentre l’Ue si riunisce al Consiglioo straordinario per discutere una lineasulla, il pianoproposto dalla presidente della Commissiona Ursula von der Leyen è già diventato oggetto di dibattito in Italia. Mentre il governosulle modalità deldei Paesii, anche il fronte dell’opposizione ha sollevato delle perplessità. A prendere posizione, in particolare, è la segretaria del Pd Elly, che intervenendo su SkyTg24, ha spiegato: «Siamo favorevoli a una, ma contrari aldei 27 Stati membri. Sono due cose diverse».vuole che si finanzi lacon il debitosulla scia del Next Generation Euha sottolineato l’importanza di un sistema diintegrato tra i Paesii, evidenziando la mancanza di interoperabilità tra i sistemi attuali.