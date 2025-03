It.insideover.com - ReArm Europe non vale un dibattito: alla Von der Leyen per spendere 800 miliardi il Parlamento non serve

Nessunpolitico.scavalcato, umiliato, messo da parte nel nome dell’emergenza perpetua, quella che consente a questo establishment politico screditato e delegittimato di governare, di mantenere il potere. Ursula von der, presidente della Commissionea, sembra determinata a ignorare il già discutibile processo democratico dell’Unionea con il suo ambizioso pianoda 800di euro. A confermarlo, come riportato da vari media, tra cui l’Ansa e l’Atlantic Council, la stessa Von derdurante la conferenza dei capigruppo dell’Eurocamera, annunciando l’intenzione di utilizzare l’articolo 122 del Trattato sul Funzionamento dell’Unionea (TFUE) per aggirare il voto delo.L’emergenza come metodo di governoQuesto strumento, pensato per emergenze eccezionali, le permetterebbe di imporre un pacchetto da 800di euro per il riarmoo senza alcun