Dilei.it - Re Carlo sostituito dalla Principessa Anna in Scozia: i motivi

Leggi su Dilei.it

Tra i numerosi impegni a cui deve far fronte Re, non mancano quelli legati alle cerimonie di investitura. Un evento che, martedì 4 marzo, si è svolto presso il Palazzo di Holyroodhouse, residenza reale a Edimburgo. Tuttavia, in questa occasione, il monarca non ha potuto recarsi ine ha dovuto delegare un altro importante membro della famiglia reale: la.Lasostituisce ReinMartedì 4 marzo 2025 si è tenuta la cerimonia d’investitura al Palazzo di Holyroodhouse a Edimburgo, un evento di grande rilievo. Ogni anno, infatti, si svolgono circa 30 cerimonie d’investitura, generalmente a Buckingham Palace o al Castello di Windsor, e più saltuariamente nella dimora reale in.Le cerimonie di investitura sono momenti molto significativi, in cui vengono conferiti titoli e onorificenze a cittadini che si sono distinti per meriti particolari in diversi ambiti, come la cultura, lo sport o il servizio alla comunità.