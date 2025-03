Ilrestodelcarlino.it - Ravenna, spacciatore arrestato in piazza San Francesco

, 6 marzo 2025 – La polizia locale diha tratto in arresto, nel pomeriggio di ieri, inSan, un 26enne, per spaccio di stupefacenti. L’operazione è avvenuta nell’ambito dei controlli in centro storico, quando le pattuglie hanno identificato sul posto un giovane, di nazionalità egiziana, il quale mostrava un comportamento sospetto e particolarmente insofferente. Nel suo borsello sono stati rinvenuti circa 4 grammi di hashish e 500 euro. L’uomo è stato portato negli Uffici del Comando, dove, a seguito di una perquisizione, è stato trovato in possesso di altri tre involucri, contenenti sostanze stupefacenti per una quantità complessiva di 66 grammi di hashish e 0,40 grammi di cocaina, nonché altri 100 euro. Il 26enne, gravato da numerosi precedenti, è statoper spaccio, in considerazione della significativa quantità di droga di cui era in possesso e collocato presso la cella di sicurezza del Comando, in attesa della direttissima che oggi il Giudice ha convalidato.