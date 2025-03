Sport.quotidiano.net - Ravenna Per i giallorossi marzo sarà decisivo

È unin salute e in fiducia quello che si accinge ad entrare nel momento cruciale della stagione. L’anticipo di sabato pomeriggio, al Benelli, alle 17.30, contro la Zenith Prato è infatti l’ultimo impegno prima delle due partite più importanti della stagione, ovvero la finale di Coppa Italia di mercoledì 12, alle 15.30, a Teramo, contro il Guidonia e il derby di Forlì di domenica 23. Fra i protagonisti di questo scorcio di campionato c’è Andrea Venturini che, pienamente recuperato al pari di Amoabeng e Nappello, ha tracciato il cronoprogramma del mese di: "Dobbiamo necessariamente pensare una partita per volta. Prima di tutto, dunque, l’anticipo di sabato contro la Zenith. Se tutto andrà bene, ci ritroveremo in testa da soli. Il giorno successivo penseremo a riposarci e poi ci concentreremo sulla finale di Coppa Italia, che è un obiettivo a cui teniamo tanto.