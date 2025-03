Quotidiano.net - Rapporto Fp Cgil: allarme violenze e molestie nella pubblica amministrazione

Leggi su Quotidiano.net

Un "quadro allarmante" die nei servizi pubblici, che emerge da 1200 segnalazioni ricevute da Fpdal 25 novembre ad oggi. Lo si legge in undel sindacato, intitolato 'Voglio essere libera', dove per i tre comparti maggiormente rappresentativi - funzioni centrali, funzioni locali e sanità- appare chiaro che non è un'eccezione sentire parlare di casi di molestia e violenza sul luogo di lavoro. Anzi, "sembrerebbe quasi essere normale", in particolare nell'ambito della sanità, dove il numero di segnalazioni è nettamente superiore agli altri ambiti. L'indagine è stata presentata stamattinaSala Berlinguer della Camera dei Deputati. Un quadro che diventa ancora più preoccupante per via della percezione di una bassa "disponibilità ed efficacia dei servizi di supporto per le vittime", con una valutazione media degli strumenti tra il 3,6 e il 4,8 su 10.