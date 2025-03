Abruzzo24ore.tv - Rapina da 250.000 euro: arrestato uno degli autori del colpo

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Chieti - Unben organizzato in una oreficeria di Ortona finisce con l'arresto di uno deitori. Le indagini sono ancora in corso per identificare i complici.da 250.000a Ortona:uno. La fuga deitori e le indagini in corso. Lo scorso 20 gennaio, unain un’oreficeria di Ortona ha fruttato circa 250.000in gioielli d'oro, ma la vicenda ha preso una svolta decisiva nelle scorse ore. I carabinieri della città, infatti, hannoun 35enne originario di San Severo, in provincia di Foggia, sottoponendolo agli arresti domiciliari con l'ausilio di un braccialetto elettronico. L'uomo è accusato di aver partecipato, insieme a due complici ancora non identificati, allaaggravata. Secondo le ricostruzioni, la sera dell'evento, il sospettato si è introdotto nel negozio, fingendo di voler acquistare un regalo.