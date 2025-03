Raphinha Lo stordner offre un vantaggio di prima gamba visitatori di dieci uomini

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-06 00:13:00 Breaking news:ha segnato un meraviglioso colpo a lungo raggio mentre il Barcellona ha superato il Benfica per ottenere un snellodinonostante abbia giocato la maggior parte del gioco con 10.Il regista brasiliano ha insaccato l’unico gol della gara a ore dopo che Pau Cubarsi aveva ricevuto un cartellino rosso dritto a soli 20 minuti dalla partita quando si è accusato di Vangelis Pavlidis.La squadra di Hansi Flick ha difeso risolutamente per 70 minuti, affrontando l’inevitabile assalto attaccante a Lisbona per porre fine alla corsa imbattuta di otto partite del Benfica in tutte le competizioni.Per i padroni di casa, sembrerà un’occasione mancata per ottenere il sopravvento in cravatta. Per Flick e co. Si sentiranno come se si siano dato una grande possibilità di passare agli ultimi otto.