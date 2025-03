Juventusnews24.com - Ranking UEFA, l’aggiornamento dopo la vittoria dell’Inter: ora si punta tutto su Roma, Lazio e Fiorentina. Ecco la posizione dell’Italia

di Redazione JuventusNews24aggiornato,la classifica e laper il quinto posto in Champions League: l’elencolaLaha aggiornato ilper nazionigli ottavi di finale d’andata con la. La Spagna continua a essere lontanal’Inghilterra che è sempre al primo posto. Le prime due nazioni avranno diritto ad un posto extra per la prossima stagione di Champions League, in caso contrario la Serie A avrà solo le prime 4 classificate in Champions: la Juve ricopre attualmente il quarto posto.STAGIONALEINGHILTERRA 21.750 (6/7) SPAGNA 19.607 (6/7)ITALIA 18.437 (4/8) GERMANIA 16.421 (4/8)PORTOGALLO 16.050 (2/5)BELGIO 15.250 (2/5)FRANCIA 15.000 (3/8)OLANDA 14.750 (4/6)Leggi su Juventusnews24.