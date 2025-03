Ilgiorno.it - Raid nella pizzeria solidale, rubate le mance

Leggi su Ilgiorno.it

CASSINA DE’ PECCHI (Milano) "Io penso che siate dei bastardi, invece i miei ragazzi sperano che non vi siate fatti male. Forse hanno ragione. Da loro c’è sempre da imparare". Una vetrata sfondata, sangue per terra. Il ristorante di PizzAut, che dà lavoro a tanti giovani autistici a Cassina de’ Pecchi, nel Milanese, è stato visitatonotte dai ladri. Le indagini cominciano, come sempre in questi casi, secondo prassi: telecamere, impronte e rilievi. Ma questa volta con un poco di indignazione in più di quella che si prova quando si vede violata una proprietà. A raccontare l’incursione è Nico Acampora (in foto con alcuni suoi dipendenti), patron della brigata e ideatore dell’iniziativa che punta ad assumere 120 pizzaioli entro il 2028: "Hanno distrutto la porta, portato via due computer, il fondo cassa di 200 euro e ledei ragazzi.