Rai l’ad Rossi bloccato dai veti leghisti chiede aiuto a Meloni

Quando legge la nota di Antonio Marano, Giampaoloviene assalito da una rabbia fredda, cieca, assoluta. Tanto dare subito un incontro a Palazzo Chigi con Giorgia. Perché la Lega, sulle nomine che lui voleva portare a casa giovedì, si è messa di traverso. Incontro, quello con, che pare esserci stato.sarebbe stato visto varcare la soglia di Palazzo Chigi mercoledì pomeriggio, anche se Viale Mazzini smentisce.della Rai Giampaolo(Imagoeconomica).Iincrociati di Lega e FdI sulla direzione della Tgr e sul Day TimeGiovedì mattina, intanto, va in scena un cda Rai senza le tre nomine (Tg3, Tgr e Raisport) in programma, ovvero le direzioni scadute e tenute ad interim.era pronto per vararle: al Tg3 voleva confermare Pierluca Terzulli (quota Pd), a Raisport avrebbe promosso Riccardo Pescante (quota Fi), mentre alla Tgr avrebbe mandato il suo attuale capo della comunicazione, Nicola Rao (FdI).