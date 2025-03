Davidemaggio.it - Rai apre alla corrispondenza in Sud America

Novità in Rai: l’informazione del Servizio Pubblico ha deciso di aprire unain Sude l’inviata scelta è la giornalista del TG1 Stefania Battistini.E’ l’Amministratore Delegato Giampaolo Rossi, durante il Consiglio di Amministrazione odierno, ad informare i consiglieri di aver deciso di predisporre l’apertura di una posizione da inviato verso il Sud.Posizione per la quale – si legge nel comunicato Rai – “è stata individuata la giornalista Stefania Battistini, che rimarrà in forze al TG1, e sarà a disposizione di tutte le testate, esattamente come accade per i corrispondenti, e si interfaccerà con tutte le redazioni”. La Battistini è l’inviata che lo scorso settembre, insieme all’operatore Simone Traini, fu inserita dalle autorità russe tra i ricercati con l’accusa di violazione del confine e aver rilanciato la propaganda ucraina.