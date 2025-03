Quotidiano.net - Rai ancora in stallo. Oggi l’ennesimo cda senza i nomi dei direttori e della presidente

In Rai nientene: vinconole tensioni interne. Ieri l’ultimo tentativo di trovare un’intesa è stato portato avanti all’ad Giampaolo Rossi, che avrebbe voluto evitare un nuovo rinvio. Ma a 24 ore dal cda in programma, e che si occuperà di piano industriale, non sono arrivati i curricula dei candidati alle direzioni delle testate. Antonio Marano,facente funzione, Lega, ha chiamato in causa, come sostenitrice, la collega Simona Agnes (in foto), indicata da FI come, mai eletta per l’opposizioneminoranza. Lega e Forza Italia spingono per procedere, intanto, con un primo pacchetto dine che riguardi almeno le tre testate guidate ad interim; dall’altro FdI preferirebbe un accordo più ampio e non intende lasciare troppo spazio al Carroccio, che a suo dire dovrebbe ridimensionarsi in linea con l’attuale peso elettorale.