Secoloditalia.it - Ragazza aggredita sul bus a Cremona per un panino: “Non devi mangiare, è Ramadan”

Martedì grasso, ore di pranzo, a bordo del pullman di linea-Spinadesco: Un giorno di festa per alcuni, il terzo di digiuno per ilper gli islamici. Il clima, però, si fa tutt’altro che leggero quando, in fondo al bus, scoppia una lite tra tre ragazze. Il motivo? Un. Nulla di straordinario, se non fosse che due di loro, minorenni islamiche, impongono alla terza di smettere di: «Non si mangia, è». La giovane non cede e, tra insulti e toni che si infiammano, la situazione degenera. Dalle parole si passa alle mani. Parte uno schiaffo, i passeggeri si agitano, l’autista interviene.Le due islamiche prendono a schiaffi laitaliana e pure l’autistaIl conducente, 52 anni, conosce bene il percorso, meno la piega che sta prendendo la giornata. Accosta, apre le porte e invita le tre a scendere.